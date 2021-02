LIVE | Go Ahead Eagles loopt verder weg bij FC Eindhoven

Eindejaars­rap­port | FC Eindhoven eindigt jaar weer eens in linkerrij­tje, een maatstaf voor vooruit­gang

28 december 2020 was het jaar van de coronacrisis, maar voor FC Eindhoven mogelijk ook het beginpunt van een wederopbouw. De huidige achtste positie op de ranglijst is een maatstaf voor de vooruitgang: op en naast het veld werden voorzichtige stapjes gezet in de professionalisering.