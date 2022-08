LIVE | Goudhaantje Rottier slaat weer toe en zet FC Eindhoven op voorsprong tegen Willem II

FC Eindhoven-spe­ler Bilal Achenteh juicht voor toekomsti­ge club ZVV Eindhoven: ‘Mooi dat ik deel uitmaak van beide clubs’

Het zaalvoetbal zit in de Lichtstad na een mindere periode weer duidelijk in de lift. Vrijdagavond start FC Eindhoven de strijd om de landstitel tegen Hovocubo in een ‘best-of-three’. Buurman ZVV Eindhoven heeft in de eerste divisie de titel voor het grijpen. Bij winst op middenmoter Kawin is het kampioenschap en promotie naar de eredivisie een feit.

9 juni