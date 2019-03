LIVE | Hattrick voor Eindhoven-aanvaller Kabangu tegen FC Dordrecht

Profeet van de week ‘Profeet’ en Ajax-plaaggeest Bryan Smeets voorspelt: 'FC Eindhoven treft een FC Dordrecht in de winning mood'

21 maart Elke week voorspelt een andere (oud-)speler of (oud-)clubman in dienst van een Brabantse club de wedstrijden van het weekend als Profeet van de Week. Deze week is het de beurt aan Bryan Smeets. De middenvelder van TOP Oss scoorde afgelopen week nog een werelddoelpunt tegen Jong Ajax.