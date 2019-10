LIVE | Joey Sleegers mist penalty; FC Eindhoven heeft het lastig in Amsterdam: 1-0

Cas Faber kan bij FC Eindhoven in de voetsporen van zijn vader treden

15:54 Cas Faber (20) zit vrijdag voor het eerst in de spelersbus van FC Eindhoven, op weg naar het uitduel met Jong Ajax in Amsterdam. Door knieproblemen moest de middenvelder lang wachten op zijn debuut in de wedstrijdselectie.