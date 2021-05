LIVE | Jong FC Utrecht knokt zich volledig terug na droomstart voor FC Eindhoven

Rollen eens omgedraaid bij derby: ‘Helmond Sport zat FC Eindhoven de laatste jaren wel vaker dwars’

22 april FC Eindhoven greep in 2017 en 2019 op de valreep naast play-offdeelname en in beide gevallen deelde rivaal Helmond Sport de beslissende tik uit. Voorafgaand aan de derby van vrijdag zijn de rollen omgedraaid: ,,Als Helmond het door ons niet haalt, is dat leuk voor onze fans.”