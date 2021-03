LIVE | Kansen in slotfase eerste helft, maar geen doelpunten bij FC Eindhoven - TOP Oss

FC Eindhoven mist tegen De Graafschap zeker vier spelers vanwege coronaperi­ke­len

5 maart FC Eindhoven kan zondag tegen De Graafschap niet beschikken over Jorn Vancamp, die zelf via sociale media meldt het coronavirus onder de leden te hebben. Drie van zijn teamgenoten zijn uit voorzorg in thuisisolatie geplaatst en ook niet inzetbaar, aldus de club.