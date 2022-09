LIVE | Nog ongeslagen FC Eindhoven treft met Roda geduchte concurrent

Bannis doet wat hij tegen zijn oom zegt en wordt meteen omarmd door het FC Eindhoven-pu­bliek

Vaak ging het rondom FC Eindhoven over de vertrokken steraanvallers, die deze zomer hogerop gingen. Naoufal Bannis (20) deed hen echter binnen 35 minuten voor even ‘vergeten’, als uitblinker in de slacht van FC Den Bosch. ,,Bannis is er nu, hè”, grijnsde de spits na de 1-3 zege.

6 augustus