LIVE | Ogenia schiet Eindhoven op voorsprong tegen De Graafschap

Flinke mispeer FC Eindhoven Vrouwen; koploper Saestum na derde nederlaag uit zicht

De goede vorm van de laatste weken ten spijt liepen de meiden van FC Eindhoven bij FC Rijnvogels tegen de derde nederlaag van dit seizoen aan, 3-0. Daarmee is de onaantastbare koppositie van Saestum voorlopig helemaal uit zicht. De achterstand op de ploeg uit Zeist is voor FCE opgelopen tot negen punten. Bovendien voelt de Eindhovense nummer twee van de ranglijst nu weer de hete adem van DTS’35 in de nek.

27 maart