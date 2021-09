LIVE | Onnauwkeurig FC Eindhoven gaat rusten met 0-0

Rechtsbui­ten Idum­bo-Muzambo van Gent deze week op proef bij FC Eindhoven

7 juli Franck Idumbo-Muzambo (19) is deze week op proef bij FC Eindhoven, dat nog op zoek is naar (aanvallende) versterking. De rechtsbuiten was afgelopen seizoen actief in de jeugdopleiding van het Belgische KAA Gent.