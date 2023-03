LIVE | Pijnlijke avond lijkt in de maak voor FC Eindhoven na derde tegentreffer

‘Sneltrei­nen’ lijken terug bij FC Eindhoven, dat Dord­recht-les meeneemt naar Willem II

Slaagt FC Eindhoven erin om maandag voor de derde keer dit seizoen van Willem II te winnen? Één ding staat vast: zoals vrijdag bij FC Dordrecht (4-0 verlies) willen ze het in Eindhoven niet meer zien. Over pijntjes en schorsingen, de harde les uit Dordrecht en het verwachtingspatroon. ,,We moeten reëel blijven: we zijn niet goed genoeg voor de top twee.”