LIVE | Rode kaart Exelsior kan FC Eindhoven in het zadel helpen

Vijfde aanwinst in twee dagen: FC Eindhoven haalt Jason Bourdouxhe terug

6 oktober De vijfde en laatste aanwinst in twee dagen voor FC Eindhoven: Jason Bourdouxhe (29) keert transfervrij terug in het Jan Louwers Stadion. De middenvelder komt over van TOP Oss en heeft tot 2021 getekend.