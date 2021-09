LIVE | Speciaal duel voor FC Eindhoven-trainer Rob Penders: oude club NAC komt op bezoek

• FC Eindhoven kan tegenstander NAC met een overwinning nog dieper in de problemen duwen.

• Voor FC Eindhoven-trainer Rob Penders is het een speciaal weerzien met NAC: Penders speelde jarenlang in de defensie van NAC en was ook assistent-trainer in Breda.

• NAC staat na een teleurstellend verlopen seizoensstart op plek zeventien in de Keuken Kampioen Divisie.