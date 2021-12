LIVE | Sterk FC Eindhoven kan uitstekende zaken doen in Flevoland

Woensel­naar Vermeulen voetbalt bij FC Eindhoven zoals hij vroeger bokste: ‘Geboren met een overle­vings­men­ta­li­teit’

Zoals Valentino Vermeulen (20) vroeger bokste in de ring, vecht hij nu voor behoud van zijn basisplek bij FC Eindhoven. Over nooit inhouden, de keerzijde van zijn imago en het voortkomen uit een achterstandsbuurt in Woensel-Zuid.

