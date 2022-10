Loting KNVB-beker | PSV treft Sparta in Rotterdam, FC Eindhoven mag op bezoek bij NAC

FC Eindhoven heeft gewonnen (en kwijtge­raak­te) beker uit 1937 terug, met dank aan een 3D-prin­ter

Één van de grootste prijzen in de historie van FC Eindhoven, de KNVB-beker uit 1937, was maar liefst 76 jaar onvindbaar. Op het gereserveerde plekje in de Eindhovense trofeeënkast lag enkel stof. Dankzij de voorzitter van een amateurclub uit Delft én een 3D-printer is daar nu verandering in gekomen.

25 september