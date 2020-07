Manchester City-talent Pozo traint mee bij FC Eindhoven, intentie is huur

Iker Pozo la Rosa, zoals zijn volledige naam luidt, is een verdedigende middenvelder die ook in de achterhoede kan spelen. Dat de tiener op het trainingsveld van FC Eindhoven is beland, komt door de connectie van interim-directeur Justin Goetzee met Manchester City. In zijn periode als directeur van NAC (2013-2018) was er een samenwerkingsverband met de Engelse topclub.