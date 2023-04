Met Brym op de brommer is FC Eindhoven nauwelijks bij te houden: ‘Ik ben emotioneel, en dit was hartverwarmend’

Van jong tot oud: de meesten in het Jan Louwers Stadion gaan staan als Brym naar de kant wordt gehaald, vlak voor tijd. De spits, goed voor twee goals én een assist, geniet optimaal van het moment. ,,Ik ben een emotionele jongen. En dit was hartverwarmend”, reageert de Canadees een kwartiertje later, met een fonkeling in de ogen.

,,We spelen om de supporters een show te geven, en dat hebben we vanavond gedaan. Dat vind ik het allermooiste: dat zij een fijne avond hebben, en met een goed gevoel huiswaarts keren.”

Denkbeeldige tweewieler

Op de brommer? Brym kent het gezegde aanvankelijk niet. De passerende Pjotr Kestens legt het even uit. ,,Broem, broem”, klinkt het uit de mond van de Belg, terwijl hij met zijn handen gas geeft op een denkbeeldige tweewieler. Brym was in minuut zeventig eventjes ‘op de brommer’: hij snelde dwars door het Zwolse centrum en schoot de 3-2 binnen. Vijf minuten later bediende Brym in de omschakeling Naoufal Bannis, die voor het slotakkoord zorgde: 4-2.

De omschakeling: FC Eindhoven beleefde er vrijdag eindelijk weer eens plezier aan. Dat snelle tegenaanvallen een zwakke plek zijn van PEC had de Eindhovense staf uitstekend gezien. Vandaar ook de keuze voor de rappe Kestens, die pas voor de derde keer in de basis stond en al snel de 1-1 van Brym inleidde. ,,Zwolle houdt erg van aanvallen en laat daardoor gaten vallen. Dat wisten we, en is fijn voor snelle spelers. De snelheid deed hen veel pijn. Pjotr deed hen veel pijn. Iedereen bij ons speelde op een niveau dat bij een topduel hoort.”

Volledig scherm Collin Seedorf (l) schreeuwt het uit na zijn 2-1, met Pjotr Kestens op de voorgrond © Pro Shots / Johan Manders

Bij rust stond het nog 2-2, mede door twee verdedigend slechte momenten van de Eindhovenaren. Collin Seedorf zorgde in minuut 31 met een intikker voor de 2-1, kort nadat hij zelf de bal veroverde op het middenveld.

Succesvolste KKD-dribbelaar

Niet voor het eerst dit seizoen gaf Brym een ware show weg. Hij vormt voorin een eenmansleger, zeker nu hij centraal staat. Hij is amper van de bal te krijgen, en vaak onnavolgbaar door zijn vlugge voetenwerk. Zijn cijfers, aangeleverd door Stats Perform, liegen er niet om: ondanks dat hij in 24 van de 32 competitieduels in actie kwam, noteerde niemand in de Keuken Kampioen Divisie meer succesvolle dribbels (57).

,,Het geheim van een goede dribbel? Het gaat om instinctief onvoorspelbaar proberen te zijn”, aldus Brym. ,,Ik voel me comfortabel als nummer negen, op die positie komen mijn kwaliteiten het beste tot uiting.”

In het ballenhok

FC Eindhoven zou hem het liefst opsluiten in het ballenhok na dit seizoen, maar Brym - gehuurd van Sparta - lijkt redelijk onhoudbaar. Zeker nu hij naast sterk spel ook dubbele cijfers kan overleggen (10 goals), voor het laatst in seizoen 2018-2019 bij het B-team van het Franse Lille OSC. ,,Zoals het er nu naar uitziet, keer ik terug naar Sparta, dat mij vorige zomer eigenlijk niet wilde laten gaan. Maar dit was de juiste stap, en bij Sparta zijn ze ook blij met mijn prestaties en ontwikkeling. Dat weet ik, want we hebben contact.”

Volgend seizoen dus op zaterdagen en zondagen voetballen, in de eredivisie? ,,Wie weet. Ik ben ambitieus, en ken mijn kwaliteiten. De sky is the limit.”

Volledig scherm Alle FC Eindhoven-spelers vieren feest met de harde kern, kort na de 4-2 zege op PEC Zwolle. © Pro Shots / Peter van Gogh