Met de kracht van het team en ‘Roberto Carlos’ pareert FC Eindhoven een coronagolf

FC Eindhoven kan VVV-Venlo geen pijn doen en gaat na drie ruime zeges onderuit in Venlo

Na drie ruime zeges op rij miste FC Eindhoven vrijdagavond scherpte in de eindfase. VVV-Venlo sloeg voor rust toe op een zwaar speelveld en gooide de wedstrijd al vroeg in de tweede helft in het slot: 2-0.

19 november