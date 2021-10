Met moeite geeft FC Eindhoven tegen TOP Oss een vervolg aan de uitstekende thuisreeks

Voorbeschouwing Chagrijn bij FC Eindhoven over het missen van twee internatio­nals tegen TOP Oss? ‘Het is juist mooie exposure’

8 oktober Chagrijn over het missen van twee internationals tegen TOP Oss? Nee hoor, niet bij Rob Penders. ,,Het is mooie exposure voor FC Eindhoven”, stelt de hoofdtrainer, die de gestegen verwachtingen een beetje tempert en zaterdagavond weer beschikt over Joey Sleegers.