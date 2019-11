Moniz: ‘Op mijn tachtigste wil ik nog op het veld staan’

‘Chris, laat eens zien. Je kunt het.’ Ricardo Moniz richt zich in de business­club van Excelsior tot een kind, dat het hoofd heeft gebogen en frunnikt aan twee speelkaarten, een rode en een zwarte. Chris maakt deel uit van een sociaal project van stichting Excelsior4all, speciaal voor ‘achterblijvers’. Hij raakte overstuur toen een goocheltruc niet lukte. ,,Oefen maar op mij”, zegt de Excelsior-trainer, die de rode kaart kiest en daarna ziet hoe de truc ietwat zenuwachtig wordt uitgevoerd. ,,Maar, het is je wel gelukt. ­Gefeliciteerd. Het is je gelukt!”

Respons is er helaas nauwelijks. Moeilijk vindt Moniz het, om een kind zo te zien worstelen. Belangrijk vindt hij het echter, dat er iets mee gedaan wordt. In zijn tijd bij Tottenham Hotspur (2005-08) trok de coach geregeld Londens armste en gevaarlijkste wijken in. ,,Door het voetbal kregen we grip op de jeugd daar. Ze leerden over zelfdiscipline, zelfwerkzaamheid, structuur en normen en waarden. Voetbal heeft mij als mens verrijkt en is het sterkste middel om de maatschappij te veranderen.”

Moniz zou nog meer sociale projecten willen zien, ook in ‘zijn’ Eindhoven, waar hij opgroeide en nog altijd een huis heeft in Woensel. Vanuit daar leefde de oefenmeester uit de koffer, met sinds 1996 werkgevers in liefst veertien landen. En indien werkeloos stond hij in de vroege ochtenden weer op het Cruijff Court aan de Koning Arthurlaan te Eindhoven, met een bal tegen een wand te trappen, net als in zijn jeugd dagelijks aan de Aalsterweg. Die intrinsieke drive om beter te worden is er nog steeds. Het loodste hem als 17-jarige naar het eerste van FC Eindhoven.

Vaderfiguren

,,Je had er alles voor over om daar tussen de lichtmasten te staan. Tussen mannen als Henk Bloemers en Chris Bruinen, naar wie ik als ballenjongen vanaf de sintelbaan op keek. Ik krijg er nu weer kippenvel van. Naast je eigen drive heb je mensen nodig die je vertrouwen geven, in je geloven en bescherming bieden. Jan Louwers was erg belangrijk voor me, net als mijn favoriete trainer Ben van Vliet. Warme mensen, vaderfiguren, maar ook keihard. Onder Van Vliet hebben we de bossen helemaal scheel gelopen. We hebben gekotst, alleen maar om ons doel te bereiken. Dat heeft me gevormd, ook als trainer.”

Niet praten, maar doen. Spelers in het hart raken en drijven tot het uiterste, iedere dag weer. De werk­ethiek van Moniz gedijde uitstekend bij onder meer Hamburger SV, Tottenham en Red Bull Salzburg, maar door zijn principele en non-diplomatieke aard kende hij ook een reeks kortere avonturen. AS Trencìn leek vorig jaar een goede match, maar na drie maanden stapte hij op vanwege de in zijn ogen arbitrale corruptie. Ook bij FC Eindhoven stapte hij, na het teleurstellende seizoen 2016-17, op.

Clubman

,,Met pijn in het hart en zonder een euro mee te nemen”, blikt Moniz terug op een sportief instabiel jaar bij FCE. ,,Niet iedereen stond meer achter de filosofie en intern boden twee personen, die nu weg zijn, weerstand. Vaak vinden die personen zichzelf belangrijker dan de club. Ik niet. Ik ben een clubman en blijf trouw aan de filosofie. Anders was ik nog een jaar gebleven. FC Eindhoven is een authentieke club, met van oudsher veel jeugd. Dat Kaj de Rooij en Jay Idzes nu doorstromen, is een positieve ontwikkeling.”

Moniz keerde in april terug naar geboortestad Rotterdam, om daar Excelsior te trainen. Tijdens thuisduels staat hij te coachen voor een tribune vernoemd naar Robin van Persie, de oud-international die in de zomer van 2005 op een bijveldje van Nieuw Woensel onder handen werd genomen door Moniz. De cirkel lijkt dus aardig rond. ,,Zo heb ik het nog niet eens bekeken. Na de degradatie van afgelopen seizoen is het nu zaak te promoveren. Als je dat niet doet, heb je een probleem.”