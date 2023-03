‘Moussa in Oranje’ klinkt het bij FC Eindhoven, na moeilijke maanden van geduld en God

Hij lijkt wel een magneet voor innige knuffels, al lopend over het Eindhovense kunstgras: iedereen wil Moussa Sanoh even feliciteren, kort na het eindsignaal. En als hij zich binnen bij de pers moet melden, galmt ‘Moussa in Oranje’ luid door de wandelgangen van het Jan Louwers Stadion.

,,Haha, helaas: ik heb al voor Liberia gekozen”, geint de zesvoudig international. ,,Deze maand moeten we tegen Zuid-Afrika, maar ik heb jammer genoeg geen uitnodiging ontvangen. Misschien de volgende keer weer. Als ik mijn golaatjes blijf meepikken dan zien ze daar vanzelf: o, die moeten we erbij hebben.”

Quote Mijn eerste maanden waren moeilijk, daar ga ik niet over liegen. Heel lastig. Moussa Sanoh, FC Eindhoven

In minuut 88 tikte Sanoh gisteren de 5-1 binnen, het laatste hoogtepunt op een zorgeloos avondje voor FC Eindhoven. Een vuurwerkshow, vijf doelpunten, een door doelman Nigel Bertrams gestopte pingel én de officiële rentree van Youness Mokhtar aan de Aalsterweg. ,,Ja, dit is een heerlijke avond, na een moeilijke periode - ook voor mij persoonlijk.”

Hulp van God

Na zijn eerste officiële treffer voor FC Eindhoven dook de 27-jarige naar de grond. ,,Een blessure?”, reageert hij lachend. ,,Nee, ik bedankte God meteen. Voor alles dat hij aan mij geeft. Voor dat golaatje. Mijn eerste maanden waren moeilijk, daar ga ik niet over liegen. Heel lastig. Ik kwam in de zomer vanuit het buitenland en wilde mijn ervaring hier delen, maar door een blessure moest ik veel geduld opbrengen. Nu sta ik hier, met behulp van God en door keihard te werken.”

Volledig scherm Moussa Sanoh (l) bedankt God na zijn 5-1, met teamgenoot Ozan Kökcü in de buurt © Pro Shots / Johan Manders

In de winter trainde hij zelfs extra op het sportpark van Brabantia, samen met vrienden. En in recente oefenpotjes met eredivisionisten viel hij op, door steevast het net te laten bollen: ,,Maar met mijn 5-1 vandaag is het beginnetje écht gemaakt”, grijnst de voorhoedespeler.

Quote Met een familie kun je niet telkens op je geld wachten. Je moet dan voor rust gaan. Voor zekerheid. Moussa Sanoh, FC Eindhoven

FC Eindhoven krabbelt na een dramareeks op, met na Telstar (0-1 winst) weer een zege in de nieuwe 1-5-3-2-formatie. De extra middenvelder zorgt voor meer controle en rust. ,,En het systeem ligt mij denk ik ook wel. Ik zie zeker kansen. Je hebt met twee spitsen een beetje een vrije rol, waarbij je soms naar de flanken trekt en dan weer de bal vasthoudt in de as. Ik moet gewoon zo in blijven vallen, en wie weet ...”

Wachten op geld

Als hij naar het piepjonge Jong Ajax kijkt, denkt Sanoh al snel terug aan zijn tijd bij Jong PSV. Het lijkt een eeuwigheid geleden, en toch is hij pas 27 jaar. ,,Als je mijn cv bekijkt, denk je misschien ‘wow’”, weet de rappe rechtspoot, die bij RKC, in Engeland, Roemenië én op Malta voetbalde. ,,Maar ik heb ook een beetje pech gehad, met betalingsproblemen, zaakwaarnemers. Het was altijd onrustig. En nu ik een familie heb, kun je niet telkens op je geld wachten. Je moet dan voor rust gaan. Voor zekerheid.”

Sanoh vond dat laatste terug op Nederlandse bodem, bij FC Eindhoven. ,,We hebben een huisje in Stratum, mijn vrouw werkt bij UPS en eind vorig jaar kregen we een tweede dochter. De rust is gevonden. En nu op naar meer op het voetbalveld. Vanavond is een beginnetje. We kunnen niet meteen tevreden zijn”, sluit hij lachend af.

Volledig scherm Moussa Sanoh kwam voor de winterstop tot drie minuten, maar krabbelt nu op. © Pro Shots / Johan Manders