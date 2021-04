Na 114 dagen eindelijk winst voor FC Eindhoven: FC Dordrecht dik geklopt in wispelturig winters weer

Het was een verdiende voorsprong, want FC Eindhoven begon met aanvallende intenties, druk naar voren en al snel dreigende momenten. Zonder Jort van der Sande, die voor het eerst dit seizoen op de bank begon. Dico Jap Tjong kreeg op ‘tien’ de voorkeur boven de spits, die vrijdag na het verlies bij MVV (2-0) werd bekritiseerd voor zijn rol bij de 1-0.

Na de 1-2 was de wedstrijd redelijk in balans, met weinig noemenswaardige kansen en amper schoten tussen de palen. Vlak voor de pauze schoot Maarten Peijnenburg net naast uit een vrije trap vanaf 25 meter en kort na de thee deed de verdediger dit opnieuw.

Na rust had FC Eindhoven het aardig onder controle tegen een FC Dordrecht dat amper thuisgaf en in minuut 62 werd wedstrijd beslist. Kort na drie wissels (Vancamp, Van der Sande en Van Kleef erin. Seedorf, Donkor en Van Rosmalen eruit) viel de 1-3.

Jorn Vancamp zette knap voor met buitenkantje rechts, Botermans volleerde bij de tweede paal binnen. Niet veel later, in minuut 69, legde Vancamp breed naar Van der Sande, die de 1-4 in het uiterste hoekje schoof. Vlak voor tijd misschien wel de mooiste goal van de middag: Peijnenburg legde de bal bijna vanaf een bijna onmogelijke hoek hoog in de verre kruising.