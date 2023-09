Na acht (!) jaar terug in het Togolese team, dat het leven van deze FC Eindhoven-topper al eens voorgoed veranderde: ‘Het was als een film’

FC Eindhoven-nieuweling viert fraai succesje in de Lichtstad­der­by tegen PSV

Nee, FC Eindhoven was woensdagavond geen partij voor de B-garnituur van PSV. Toch was er vlak voor tijd voor de blauw-witten iets om voor te juichen: de ingevallen spits David Garden, deze zomer overgekomen van Jong Sparta, tekende in de slotfase voor de 2-1. Vlak voor het eindsignaal was het slotakkoord in de Lichtstadderby voor de thuisploeg: 3-1.