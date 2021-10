Na bekerblamage delen supporters hun frustratie met FC Eindhoven-staf: ‘Wij laten ze hier in de steek’

Gemiste penalty in verhitte slotfase kost FC Eindhoven een punt bij MVV

17 september FC Eindhoven kon vrijdag vlak voor tijd op 1-1 komen vanaf de strafschopstip, maar de penalty werd niet benut door Joey Sleegers. Eerder in de tweede helft was MVV op 1-0 gekomen, het eerste balcontact van voormalig Helmond Sport-speler Orhan Džepar was meteen raak.