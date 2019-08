Na een valse start recht FC Eindhoven de rug en wint overtuigend van NEC

Tweede dreun

In plaats van de kopjes te laten hangen, rechtte de elf van FC Eindhoven de rug. Goed en vermakelijk voetbal, een compacte en sterke organisatie, met ook de last-minute vervangers die het uitstekend deden, onder wie Vermeulen (18) op linksachter. De uitstekende aanval die in de 27ste minuut vooraf ging aan de 1-1 begon bij het kersverse lid van de A-selectie.

Uiteindelijk was het voorin Van den Boomen die na een goede steekbal van Jort van der Sande in twee instanties voor de gelijkmaker zorgde. De aanvoerder had vlak voor rust zelfs de 1-2 op de schoen, maar mikte net naast. Tussendoor raakte Marcelo Lopes in buitenspelpositie de paal en zag Collin Seedorf zijn knal van afstand net voorbij de verre kruising verdwijnen.