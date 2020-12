Na jaren bij FC Eindhoven en Helmond Sport tekent Tibeau Swinnen in België

Swinnen heeft bij Lierse, dat actief is op het tweede niveau in België, een verbintenis getekend tot eind dit seizoen. ,,Na zeven seizoenen in Nederland te spelen, ben ik blij dat ik me in eigen land op de voetbalkaart kan zetten”, reageert de Belg uit Diest op de officiële site van de club uit Lier. ,,Lierse is een mooie club, en ik hoop met mijn voetballend vermogen en ervaring de ploeg iets te bij te brengen”