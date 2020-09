Na negen duels zonder zege wint FC Eindhoven weer eens van Jong PSV

In de laatste negen competitieduels met Jong PSV pakte FC Eindhoven slechts één punt. Vrijdagavond werd de mini-Lichtstadderby weer een keer gewonnen door de blauwwitten, die wat hadden geschoven in de opstelling en dat pakte goed uit: 1-2.

Bij FC Eindhoven was er wat geschoven ten opzichte van de derby tegen Helmond Sport (0-0). Jort van der Sande stond ditmaal op ‘tien', Dico Jap Tjong op de rechterflank en Hugo Botermans in de spits. Laatstgenoemde nam als eerste het PSV-doel onder vuur en kreeg gedurende de wedstrijd meerdere kansjes, vaak voortkomend uit lange ballen. Jong PSV had er geen antwoord op en moeite om tot mogelijkheden te komen tegen een fel en compact FCE.

In de twintigste minuut, seconden na de eerste goede kans voor ‘Jong’ via Robin Schoonbrood, kreeg Kaj de Rooij de bal uit een uittrap van doelman Ruud Swinkels. De buitenspeler tilde de bal fraai over keeper Maxime Delanghe, 0-1. Man van de assist, Swinkels, viel niet veel later uit en maakte plaats voor debutant Thom Jonkerman. Man van de goal, De Rooij, oogde niet helemaal fit bij rust en bleef achter in het kleedlokaal.

Blessures De Rooij en Swinkels

Zijn vervanger, Valentino Vermeulen, had niet veel slechter kunnen invallen. De eerste voorzet van Jong PSV werd 49 seconden na rust door Richie Ledezma binnen geschoven, omdat Vermeulen aan de verkeerde kant stond te dekken, 1-1. Al in de 52ste minuut nam FCE weer de leiding. De PSV-defensie was Botermans weer eens kwijt. Het schot van de spits werd gepareerd, maar in tweede instantie legde Botermans terug op Van der Sande, die de bal vanaf twintig meter snoeihard in de verre hoek knalde: 1-2.

Van der Sande leek zich een stuk beter thuis te voelen op ‘10' en Botermans deed het uitstekend in de punt van de aanval, al had hij wel minimaal een goal moeten maken. FC Eindhoven kreeg in het laatste half uur kansjes om het af te maken, maar de 1-3 bleef uit en dus bleef het spannend. Jong PSV kwam maar niet tot grote mogelijkheden en ook het slotoffensief leverde niets op.

