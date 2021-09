Na vele verhuizingen wil Brym zich ontplooien bij FC Eindhoven: ‘Mis mijn familie, maar heb een doel’

Een geruststellend duimpje tijdens zijn warming-up, gericht aan de 82 FC Eindhoven-supporters in het uitvak. ‘Brym, Brym, Brym’, klonk het in de pauze, vol van hoop. En het scheelde maar bar weinig of de achternaam van Charles-Andreas Brym had gisteren in de slotfase opnieuw door het stadion gegalmd.