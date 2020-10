NAC en FC Eindhoven hebben de intentie om transfer Kaj de Rooij af te ronden

NAC denkt met de 19-jarige vleugelaanvaller een serieuze gooi te kunnen doen naar het kampioenschap in de eerste divisie. Het laatste bod van de koploper van de eerste divisie drie weken geleden was drie ton exclusief één ton promotiebonus. FC Eindhoven hield na een indicatieprijs van vier ton lange tijd vast aan zeven ton, maar heeft volgens ingewijden door laten schermen genoegen te nemen met vijf ton. Vanuit FC Eindhoven wordt zowel het afgeven van de indicatieprijs van vier ton als het zakken naar vijf ton steevast ontkend .

Algemeen directeur Mattijs Manders zat gisteren voor het eerste in levenden lijve aan tafel met de technisch manager van FC Eindhoven Marc Scheepers. ,,Het was een constructief gesprek. Alle partijen hebben de intentie om eruit te komen. Dat betekent dat iedereen een beetje moet bewegen. Wij willen heel graag. En zij ook, denk ik. Allebei moeten we er een goed gevoel aan overhouden. We hebben elkaar wat huiswerk meegeven en leggen dat onder het kussen. Verder kan ik er niks over zeggen.” Scheepers onthoudt zich van commentaar. Vanuit de FC Eindhoven-top enkel de reactie dat er nog ‘geen ontwikkeling is richting een deal op heel korte termijn.’