NAC pikt spits Jort van der Sande transfervrij op bij FC Eindhoven

Van der Sande, die aan het cijfermatig beste seizoen van loopbaan bezig is, kiest echter voor een vertrek naar de Bredaase competitiegenoot. De Bosschenaar staat dit voetbaljaar op 13 goals en 6 assists in 33 wedstrijden voor de blauwwitten.

In totaal was de beresterke aanvalsleider in Eindhovense dienst voor 22 goals en 12 assists in 83 officiële duels. Voor 2019 speelde Van der Sande bij FC Den Bosch, waar hij van kinds af aan zijn voetbalopleiding genoot.