Nascimento wil bij FC Eindhoven dingen gaan uitproberen: ‘Zoals Sparta vorig seizoen speelde’

Zo vroeg in de voorbereiding, met al flink wat zekerheidjes in de selectie, is er immers ruimte voor probeersels. ,,Vorig jaar hadden we daar te weinig spelers voor. Nu is het iets beter”, aldus Nascimento, die in de eerste trainingsweek oefende op een spelsysteem met twee spitsen en een ruit op het middenveld. ,,Zoals Sparta vorig seizoen speelde. We hebben namelijk twee goede spitsen.”