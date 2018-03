Nascimento wil lijn doortrekken tegen MVV: 'Voor onze spelers valt er nog veel te winnen'

De ziekenboeg aan de Aalsterweg loopt langzaamaan leeg, wat zich vertaalt naar een steeds grotere spelersgroep op het trainingsveld. ,,Fijn, want hoe hoger de weerstand, hoe beter natuurlijk", sprak trainer David Nascimento donderdag na de ochtendtraining. De coach houdt voor het uitduel met MVV vast aan dezelfde elf spelers als tegen Jong FC Utrecht. ,,Ik heb geen reden om iets te wijzigen en daarnaast vind ik dat je ook vertrouwen moet geven aan de jongens in de basis. Dat betekent dus dat, stel iemand speelt een mindere wedstrijd, ik niet meteen zou wisselen. De rest moet blijven knokken en zich laten zien op de training."

Afgelopen vrijdagavond werd tegen Jong FC Utrecht een punt gezet achter een dramatische reeks van zes nederlagen op rij. Nascimento zag veel goede dingen, maar ook verbeterpunten. ,,Na de 5-1 moet je het professioneel uitspelen, maar wij gaven Jong FC Utrecht het gevoel dat ze nog leefden." Meest opvallende was dat FC Eindhoven na de vroege en verdiende 1-0 ver wegzakte. ,,Daar hebben we het ook lang over gehad tijdens de nabespreking. Het is een terugkerend verhaal en heeft onder meer te maken met onzekerheid. We zetten geen druk meer, gingen uit positie lopen en maakten het onszelf onnodig moeilijk. Gelukkig viel de 2-0."