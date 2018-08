Nascimento wil vervelend debuut bij Jong PSV wegpoetsen: 'Heb sindsdien stappen gemaakt als trainer en mens'

Op 29 januari ging FC Eindhoven op het trainingscomplex van PSV kansloos onderuit (4-1) en daarnaast werd Nascimento tot driemaal toe weggestuurd door de - ietwat flauwe - arbitrage. De Portugees moet grijnzen als de wedstrijd ter sprake komt. ,,Ik hoop dit keer wat betere herinneringen over te houden aan het duel met Jong PSV. Mijn debuut daar was echt een domper. Maar ik denk wel dat ik daarna, ondanks ups en downs, stappen heb gemaakt als coach en als mens. Ik ben gegroeid in mijn rol, voel me een stuk comfortabeler."

Nascimento zag Jong PSV vorige week aan het werk in een oefenwedstrijd tegen Al Nasr (2-0 winst). ,,De spelers van dit Jong PSV ogen fysiek sterker dan het team waar we vorig seizoen tegen speelden. Wel zijn ze nog altijd even technisch. Ik ben benieuwd. (Ramon Pascal) Lundqvist viel me wel op. Hij was tegen Al Nasr duidelijk de grote man bij Jong PSV."

Branco niet topfit

Nascimento kijkt - gezien de omstandigheden - met tevredenheid terug op de voorbereiding, die werd afgesloten met drie zeges op rij. Er moeten nog wel wat nieuwe spelers bij, dat is duidelijk. Een spits en box-to-box middenvelder staan bovenaan het verlanglijstje, zo erkent de coach. Tegen Jong PSV zal buitenspeler Elton Kabangu als gelegenheidsspits fungeren. Branco van den Boomen hield wat last over na een botsing op de maandagtraining, nam afgelopen twee dagen rust en deed donderdag weer met de groep mee. Van den Boomen is volgens Nascimento niet topfit, maar kan wel spelen in de mini-Lichtstadderby.

Speelgerechtigdheid

Op de donderdagtraining maakte vleugelaanvaller Alvin Daniëls, die eerder deze week overkwam van SC Cambuur, indruk. Hij is speelgerechtigd voor het duel met Jong PSV, maar zal afgaande op de donderdagtraining niet starten. Marcelo Lopes en Charni Ekangamene hadden in tegenstelling tot Daniëls wel een oranje hesje aan (basisploeg), maar het is nog maar de vraag of zij wel inzetbaar zijn in de derby. In het geval van Lopes zorgt 'Portugal' voor nogal wat vertraging in de afronding van het papierwerk. Ekangamene werd donderdag gecontracteerd en alle documenten werden op tijd ingestuurd, dus dat lijkt in orde te komen. Aan het einde van de middag wordt er meer duidelijkheid verwacht.

Proefspelers

Nog maar één proefspeler trainde donderdag mee bij FC Eindhoven. Dylan Damraoui (21) is zijn naam. Damien Marie vertrok recent. De Franse middenvelder kwam er niet uit met FC Eindhoven. Nascimento: ,,Ik heb begrepen dat hij een klein contract kreeg aangeboden. Hij ging daar niet mee akkoord en is teruggekeerd naar Frankrijk. Ik vind het jammer, want die jongen heeft bepaalde kwaliteiten." Begin volgende week wordt een beslissing genomen over proefspeler Daan Simonse, die sinds begin juli op proef is bij FC Eindhoven, maar momenteel thuis zit met een lichte bilblessure.