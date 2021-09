Nog twee vinkjes op het wensenlijstje van Penders, die zijn licht laat schijnen over de FC Eindhoven-selectie

Vlak voor het einde van de training liet nieuweling Charles-Andreas Brym (23) zich zien, met een demarrage die uitmondde in een goal. ,,Hij heeft snelheid, diepte”, zei Penders vrijdagmiddag over de transfervrij ingelijfde Canadees, die overal in de aanval kan spelen. ,,Hij brengt iets anders dan we al hadden en daar zochten we ook naar, zodat je kan variëren. Er zit potentie in.”