Officiële debuut voor doelman Guy Smit in zijn derde seizoen bij FC Eindhoven

Smit streek begin augustus 2016 neer bij FC Eindhoven als tweede doelman. In zijn eerste seizoen bleven kansen in competitieverband uit. In de voorbereiding op jaar twee liep de Zutphenaar een dubbele beenbreuk op en moest zich op seizoen 2018-2019 richten. Toen Swinkels in maart geblesseerd raakte, kreeg niet Smit maar de 19-jarige Menno Bergsen de voorkeur. Na vijf uitstekende optredens kampt nu Bergsen net als Swinkels met een bovenbeenkwetsuur.

,,Geweldig voor die jongen. Hij moet deze kans van een of twee wedstrijden pakken”, blikt trainer David Nascimento vooruit. Het heenduel in september eindigde in 0-0, met goalie Swinkels als grote uitblinker. ,,Op de momenten dat wij niet goed staan, moet Guy ons helpen. Als wij het duel met Roda JC winnend kunnen afsluiten, dan is het een geweldige avond.”

Wisselvallig

De laatste keer dat FC Eindhoven won van Roda JC was op 6 juni 1971 (2-0). Voor vrijdagavond ziet het er niet slecht uit voor de blauwwitten. Roda JC, dat met de tiende plaats één plek boven FCE staat, presteert wisselvallig en vorige maand werd trainer Robert Molenaar op non-actief gesteld. Bovendien is Mario Engels, met 24 goals de topscorer van de eerste divisie, geschorst voor het treffen in het Jan Louwers Stadion