Ogenia mag meteen beginnen bij FC Eindhoven: ‘Hij is razendsnel’

Justin Ogenia kwam deze week op huurbasis over van Willem II en staat aan de vooravond van zijn debuut bij FC Eindhoven. ,,Hij is jong en razendsnel”, zei trainer Ernie Brandts over de rechtsback.

Ogenia werd dinsdagavond ingevlogen, tekende woensdag een huurcontract en stond donderdag voor het eerst op het trainingsveld bij FC Eindhoven. In de partijvorm speelde de vleugelverdediger mee met het basisteam en dus is de verwachting dat hij vrijdagavond start, in de competitiehervatting uit bij Telstar.

Lees ook FC Eindhoven bevestigt huur van rechtsback Ogenia van Willem II Lees meer

,,Telstar doet het goed. Thuis hebben we toen wat geflatteerd gewonnen (4-1 winst in september)”, aldus Brandts, die met FCE in de strijd om play-offplekken een gat van acht punten moet zien te overbruggen. Komende weken liggen er mogelijkheden om in te lopen, met na Telstar de wedstrijden tegen Helmond Sport en FC Dordrecht. Brandts: ,,Ik denk niet in het neerzetten van een serie. Ik doe daar niet aan mee. Het gaat mij om het eerstvolgende duel.“

Lopes twijfelgeval

Cas Faber viel zondag uit in het oefenduel bij Lierse Kempenzonen (1-2 winst), maar trainde weer volop mee. Ook Marcelo Lopes was donderdag weer van de partij, al is de buitenspeler nog een klein twijfelgeval voor Telstar-uit. Valentino Vermeulen is ziek en net als Alvin Daniëls, Joey Sleegers en Collin Seedorf niet inzetbaar.