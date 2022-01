Omzetting laat voorspelling van broertje Brym uitkomen: ‘FC Eindhoven heeft veel kwaliteit voorin’

De 14-jarige Louis, het jonge broertje van Brym, had zich aanvankelijk vergist in de wedstrijddag. ,,Maar gisteren aan de telefoon zei hij wel dat ik twee keer zou scoren”, lacht de aanvaller van FC Eindhoven, die rondom wedstrijden vaak even contact heeft met zijn familie in het verre Canada. ,,Of Louis een voorspellende gave heeft? Misschien wel.” Grijnzend: ,,Misschien kan hij ook voorspellen of we de play-offs gaan halen.”