Onbevangen FC Eindhoven is klaar voor Almere City

Er heerst in en rondom de selectie van FC Eindhoven nog net geen hosannastemming. Coach Rob Penders waakt als een goede moeder over de huishouding. Voor overdreven optimisme is bij de gedreven oefenmeester geen plaats. ,,Almere City heeft gewoon een hele goede ploeg", keek Penders gisteren na de afsluitende training alvast vooruit. ,,Zeker ook op dit moment. Ze winnen in deze periode niet voor niets vijf keer op een rij. Deze ploeg is voor de eerste divisie gewoon top.”

Van zijn ploeg mag morgen wat worden verwacht. Penders: ,,Wij willen graag zo doorgaan zoals het nu gaat. Ik kan niet ontkennen dat het goed gaat. Maar een moment van onachtzaamheid en het wordt in de KKD-divisie meteen afgestraft. Daar moeten we voor waken. Ik denk dat we daar staan waar we horen te staan."

Iets goed te maken

Penders kijkt nog even terug naar de 2-0 nederlaag in het Yanmar Stadion in december vorig jaar. ,,We waren in de uitduels bij Roda JC, VVV en Almere City niet top. Allemaal goede tegenstanders, maar dat betekent wel dat we nu iets hebben goed te maken. Beide ploegen staan op dit moment dicht bij elkaar. Uiteraard gaan we voor de overwinning. We spelen thuis dus onze supporters mogen iets van ons verwachten. Het wordt in ieder geval een wedstrijd op niveau.”

De statistieken spreken in ieder geval niet in Eindhovens voordeel. 33 keer kwamen beide ploegen sinds 2005 elkaar tegen. Almere City won zeventien keer, FCE elf maal. Vijf keer kwam er een remise op het scorebord. De grootste overwinning van FC Eindhoven werd op 18 oktober 2013 in Almere behaald, 0-4. Het grootste verlies ruim vier jaar later op 20 december 2017, 5-1.De laatste overwinning van FC Eindhoven is ook alweer enige tijd geleden. Op 20 april 2018 werd het in het Jan Louwers Stadion 3-2.