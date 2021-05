Ondanks wereldse openingsfase sluit FC Eindhoven het seizoen af met gelijkspel tegen Jong FC Utrecht

FC Eindhoven begon stormachtig aan de laatste wedstrijd van het seizoen, met al in de derde minuut de 1-0 van Jort van der Sande. De spits profiteerde van een gigantische blunder van Utrecht-verdediger Rick Meissen, die nog in het eerste kwart de douches op mocht zoeken.

Twee minuten na de openingstreffer maakte Valentino Vermeulen zijn eerste doelpunt voor FC Eindhoven. En wát voor een doelpunt. Uit een hoekschop schoot de verdediger - in 2017 voor het eerst bij de selectie - de bal met een wereldse omhaal in een boogje in de kruising, 2-0.

Afwezigen en drie profdebutanten

Nummer achttien Jong FC Utrecht begon dramatisch bij nummer vijftien FC Eindhoven, dat drie van de vier vaste verdedigers miste door blessureleed (Bourdouxhe) en schorsingen (Amevor, Peijnenburg)

De thuisploeg gooide twee jeugdspelers uit de Onder-18 voor de leeuwen: linksback Joey van Casand (17) en buitenspeler Naoufal Azzagari (18). Een kwartier voor tijd viel nog een derde profdebutant in: vleugelverdediger Miano van den Bos (18). Vooral Azzagari viel op, met wat vlugge acties.

Buitenkantje kruising

Nog in het eerste kwart kreeg FC Eindhoven goede kansen via Joey Sleegers en Van der Sande, maar het was Jong FC Utrecht dat vlak voor rust op 2-1 kwam uit een vrije trap: Mees Rijks tikte binnen.

In de tweede helft ging het spel meer op en neer en in de absolute slotfase raakte de ingevallen Lorenzo van Kleef namens FC Eindhoven de buitenkant van de kruising. Eerder, in minuut 64, was het al 2-2 geworden. Derensili Sanches Fernandes liep een lage voorzet binnen.

Rentree Janssen

Ondanks het gelijkspel was het een mooie avond voor drie profdebutanten én Jarno Janssen (20). Laatstgenoemde maakte in de slotfase zijn rentree na 453 dagen aan de kant te hebben gestaan door een derde kruisbandblessure.