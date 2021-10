Ongeïnspireerd FC Eindhoven blameert zich in de eerste bekerronde bij Ermelose derdedivisionist

Met het schaamrood op de kaken stapt FC Eindhoven dinsdagavond in de bus terug naar de Aalsterweg. In de eerste bekerronde gingen de Eindhovenaren onderuit bij derdedivisionist DVS’33 uit Ermelo. Na de 2-0 vlak na rust kon de ploeg van trainer Rob Penders geen vuist maken. In de slotseconde maakte Jasper Dahlhaus nog de 2-1.

In de eerste ronde door amateurs uitgeschakeld worden in de beker, daarvoor moet FC Eindhoven terug naar de jaren tachtig. In 1984 won SV Blerick met 0-1 en in 1983 was het DWV, eveneens met 0-1.

Lastige avond

FC Eindhoven-trainer Rob Penders waarschuwde zijn spelers voor een ‘lastige avond’ en dat werd het ook. De coach had wat wijzigingen doorgevoerd in de basiself. Koen Oostenbrink kreeg de kans, centraal achterin, maar greep die kans niet. Tijdens een weifelend optreden, in minuut negen, miste hij de bal, waardoor Benjamin Roemeon voor 1-0 kon zorgen.

FC Eindhoven herpakte zich en kreeg grote kansen in het eerste kwart. Charles-Andreas Brym had twee minuten na de tegengoal een penalty kunnen krijgen, maar kreeg deze niet. Rond minuut twintig zette Barnabás Rácz eerste Jort van der Sande en daarna Brym oog in oog met de DVS-keeper. Beiden zagen hun inzetten gekeerd.

Weinig kansen

In het tweede kwart creëerde FC Eindhoven niets, op een afstandsschot met een gevaarlijke zwabber van Brym na. Rácz was eigenlijk de enige die een beetje zijn niveau haalde. En DVS’33, dat was in minuut 36 ook nog dichtbij de 2-0. De Eindhovense defensie kreeg maar weinig grip op handenbinder Roemeon.

FC Eindhoven had nog een helft om orde op zaken te stellen in Ermelo, maar al in minuut 47 viel de 2-0. Roemeon dolde op de achterlijn een FCE’er en schoot uit een moeilijke hoek. Doelman Nigel Bertrams grabbelde en zag de inzet tergend traag over de doellijn rollen.

FC Eindhoven kon na rust amper een vuist maken tegen DVS’33, dat het zonder oud-PSV’er Stef Nijland moest stellen (blessure). De blauwwitten hadden veel de bal, maar brachten de thuisploeg nooit écht aan het wankelen. Brym kopte net naast rond het uur en in blessuretijd maakte Jasper Dahlhaus er nog 2-1 van.