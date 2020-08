Online supportersavond bij FC Eindhoven: oude bekenden terug en zwarte jaarcijfers

FC Eindhoven stapt na 44 minuten van het veld naar aanleiding van hard spel Katwijk en opstootje

23 augustus Het laatste oefenduel van FC Eindhoven in voorbereiding op de competitiestart van volgende week duurde slechts 44 minuten. In Katwijk oefende FC Eindhoven tegen de plaatselijke tweede divisionist, maar het harde spel van de thuisploeg en een opstootje kort voor rust was voor trainer Ernie Brandts reden om zijn spelers van het veld te halen.