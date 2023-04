Ontgoocheling bij FC Eindhoven over plotse verslapping voor rust: ‘Hoe was dit verdomme mogelijk?’

In vier minuten had FC Eindhoven directe concurrent MVV kunnen vellen; in vier minuten gaf het alles weg. Een absurd verlopen helft leidde de 3-2 nederlaag in, een gevoelige en dure tik in de play-offstrijd.

Springen, zingen: de Angelside van MVV laat na afloop de tribune trillen. Onder het fanatieke thuisvak, een laag beton verder, zitten de spelers van FC Eindhoven treurend in het kleedlokaal. De handen in het haar, sokken uit frustratie op de koude grond gesmeten. ,,Boos, dat zijn we vooral”, vertelt doelman Nigel Bertrams.

Terwijl hij spreekt, vieren MVV”ers op het veld nog een feestje met de fans. ,,Hoe was dit verdomme mogelijk?”, gaat de keeper van FC Eindhoven verder. ,,Veertig minuten staat het als een huis. En dan ineens die verslapping: vlak voor de pauze staat MVV ineens drie keer voor onze goal. We zijn dan minder meedogenloos dan voorheen. We hadden de wedstrijd al lang moeten killen.”

Beste eerste helft

Killen, meedogenloos zijn: het zijn woorden die dit seizoen vaker dan gewild over de tongen rollen bij blauw-witters. FC Eindhoven wervelde vrijdag lange tijd voor de thee, met diverse hoogstandjes en een snelle, fraaie 0-1 van Charles-Andreas Brym. Zeker het middenveld stond top, met Sven van Doorm en Dyon Dorenbosch als uitblinkers. ,,Het was misschien wel onze beste eerste helft van het seizoen”, sprak een ontgoochelde trainer Rob Penders. ,,We waren zó dominant. Het had 0-3 of 0-4 moeten staan bij rust, en dat is moeilijk te bevatten.”

Niet voor het eerst dit seizoen bleek een voorsprong vergroten lastig voor FCE. Cruciaal was de gemiste penalty, vier minuten na de 0-1: Brym werd gevloerd, Evan Rottier schoot - tijdens een hels fluitconcert en met afleidende cameralichtjes achter het doel - recht op keeper Romain Matthys.

De derde penaltymisser in iets meer dan een week: in het oefenduel met Roda JC (0-1 verlies) werden er ook twee gekeerd. Bertrams: ,,Op deze manier wordt het wel een dingetje, ja. Maar ook op die momenten zijn we een team.”

‘Ik mis volwassenheid’

En ook als team had FCE daarna nog meermaals de 0-2 op de slof. De duizenden MVV’ers op de tribune keken stil toe, met soms een mopperende ‘weur eens wakker maan’ tussendoor. Zij vreesden lange tijd terecht net zo'n monsternederlaag als eerder dit seizoen in Eindhoven (toen 5-0).

Maar dat was vóór minuut 42, toen MVV ineens de geest kreeg en Ruben van Bommel de 1-1 maakte na een counter. ,,We wisten dat zij goed zijn in de omschakeling”, baalt Penders. ,,Ik mis dan volwassenheid bij ons.”

Het werd snel nog erger, met ook nog een rake afstandsschuiver in blessuretijd (2-1). ,,Ik was de bal even kwijt, en reageer te laat”, aldus Bertrams, die kort na de pauze bij de 3-1 een voorzet ongelukkig tegen teamgenoot Pieter Bogaers sloeg. ,,Ik moest wel komen”, verzucht hij. ,,Drie dode spelmomenten, en drie keer staan ze tien seconden later bij ons in de zestien. Ongelooflijk.”

Vertrouwen in play-offs

Bertrams miste na de 3-1 felheid, voorkwam zelf de 4-1 en na aanvallende wissels zorgde Ozan Kökcü met een aangeraakte afstandsknal (3-2) nog voor een spannend slot. Penders: ,,We wisten hoe belangrijk deze wedstrijd was (met het oog op de play-offs, red). We moeten vol aan de bak.” Het ligt in de subtop heel dicht bij elkaar, met MVV dat nu evenveel punten heeft (47) als de Eindhovense nummer zes. ,,Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we de play-offs gaan halen”, sluit Bertrams af.