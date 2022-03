Onverstoorbaar FC Eindhoven scherpt clubrecord nog wat verder aan met ruime zege op VVV-Venlo

FC Eindhoven heeft vrijdag tegen VVV-Venlo het clubrecord van opeenvolgende overwinningen in één seizoen nog wat verder aangescherpt. De blauwwitters behaalden de achtste zege op rij (4-0) én kenden daarmee een goede generale voor de periodefinale over twee dagen, maandag thuis tegen ADO Den Haag.

FC Eindhoven was vrijdag vooraf gewaarschuwd, want VVV-Venlo had zich in de winterstop versterkt en was vijf duels ongeslagen. In de openingsfase waren de Venlonaren ook iets feller, sterker, zonder daarbij tot kansen te komen.

VVV incasseerde maar één goal in de voorgaande vier wedstrijden, maar aan de Aalsterweg was de eerste de beste kans voor FC Eindhoven raak: Valentino Vermeulen dwong een inworp af en zette seconden later voor op Charles-Andreas Brym, die al vallend kopte en via de paal scoorde, 1-0.

Nog geen drie minuten later kreeg Brym op twintig meter van het VVV-doel een vrije trap mee. Jasper Dahlhaus, als linksback weer bedrijvig als altijd, schoot de bal in één keer de hoek in. Keeper Delano van Crooij zat er met zijn vingertoppen aan, maar niet genoeg, 2-0.

Brym geblesseerd

Na de doelpunten heerste FC Eindhoven, dat Pieter Bogaers na ziekte zag terugkeren in de basis. De verdediger kreeg de voorkeur boven Collin Seedorf. In de rust bleef Brym - die op scherp stond - geblesseerd achter in het kleedlokaal. Onduidelijk is hoe erg de kwetsuur is en of de periodefinale in gevaar komt. Barnabás Rácz was tegen VVV zijn vervanger.

FC Eindhoven gokte na de pauze iets meer op de tegenaanval en na een schot in het zijnet van Joey Sleegers maakte Dahlhaus er in minuut 57 zelfs 3-0 van. Na een gepareerd schot richting de bovenhoek van Matthias Verreth was de rebound voor Dahlhaus, die zijn tweede van de avond scoorde.

Na het grote wisselen was het slotakkoord twee minuten voor tijd voor Jort van der Sande, die bij een uitbrak de bal vanuit een moeilijke hoek tegen het touw schoof. De assist kwam op naam van invaller Mitchel van Rosmalen. Door de 4-0 overwinning is FC Eindhoven nu ook elf wedstrijden op rij ongeslagen. Zo’n reeks vond voor het laatst plaats in 1974.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.