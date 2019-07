Onwennig FC Eindhoven lijdt oefennederlaag in Lommel

FC Eindhoven trad aan met een team dat zomaar eens de basis kan vormen in het komende seizoen. Zoals aangekondigd werd er gespeeld in een ander spelsysteem, met twee spitsen en een ruit op het middenveld. Het begin was aardig, met al binnen twee minuten een grote kans voor Jort van der Sande. De voorhoedespeler kwam oog-in-oog met de Lommel-keeper, maar kreeg de bal in twee instanties niet in het doel.

Persoonlijke fouten

Na de openingsfase zakte FC Eindhoven weg en zag het er vanaf de tribune erg onwennig uit. Mogelijkheden bleven uit voor de blauwwitten, terwijl aan de andere kant juist driemaal werd toegeslagen in een kwartier tijd. Rik De Kuyffer strafte een foute inspeelpass van Siebe Van der Heyden af (1-0) en Leonardo Rocha een risicovolle terugspeelbal van Branco van den Boomen (2-0). Op slag van rust werd Van der Heyden afgetroefd door Jamal Abbou, die knap voor 3-0 tekende.

Na de pauze een bijna helemaal ander Lommel, dat in de eerste helft speelde met onder meer Jesse Bertrams (ex-PSV) en Ricardo Ippel (ex-MVV) in de ploeg. Bij FC Eindhoven maakte Maarten Peijnenburg zijn officieuze debuut als vervanger van Van der Heyden. Nog altijd oogde het moeizaam en kregen de Belgen de meeste doelkansen, maar toch werd de tweede helft ‘gewonnen’. In de 61ste minuut redde Van der Sande de Eindhovense eer, door een voorzet van Collin Seedorf aan te nemen, goed te leggen en hard in te schieten: 3-1.

De Roos

Bij FC Eindhoven kwam Luuk de Roos een half uur in actie. De centrumverdediger, actief bij amateurvereniging Brabantia, is op proef aan de Aalsterweg. Afgelopen seizoen trainde De Roos al geregeld mee met het eerste elftal. Bij FC Eindhoven ontbraken zaterdag Ruud Swinkels (nog altijd last van schouder), Alvin Daniëls (geblesseerd), Cas Faber en Jarno Janssen (revalideren van knieblessure).