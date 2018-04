Ook Gunst vertrekt: 'Met trots de kleuren van FC Eindhoven gedragen'

Gunst had voor zichzelf begin dit seizoen al de beslissing genomen medio 2018 te vertrekken bij FC Eindhoven. ,,Niet omdat ik niet meer bij jullie wil zijn, bij de echte blauwwitters en spelers", stelt Gunst. ,,Maar we moeten eerlijk zijn, er is veel gebeurd de laatste twee seizoenen. Bepaalde mensen die deze club in mijn eerste drie jaar hier goed hebben geleid, zijn vertrokken. Het is de laatste twee seizoenen enorm onrustig geweest, zonder daar dieper op in te gaan."