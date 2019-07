Ook Nascimento was er klaar mee bij FC Eindhoven

Dankbaar. Dat is het woord dat David Nascimento meermaals bezigde bij zijn aanstelling in Eindhoven, begin 2018. En ook zaterdag na zijn afscheid nam hij het woord vaak in de mond. Dankbaar, dat FC Eindhoven hem deze kans gaf. Dankbaar, dat technische baas Tscheu la Ling hém belde, waardoor hij na jarenlang wachten eindelijk in clubverband als hoofdtrainer aan de slag kon. En dan ook nog in ‘zijn’ Nederland, waar de geboren Kaapverdiaan het grootste deel van zijn prof- en trainerscarrière actief was.