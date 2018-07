Ook proefspeler Siebe Van der Heyden dwingt een contract af bij FC Eindhoven

Voetbalno­ma­de Maaroufi terug in Eindhoven: 'Mijn zoon zegt altijd: papa, ik wil je weer zien voetballen'

26 juli Na Ibrahim Afellay en Ismail Aissati leek Ibrahim Maaroufi (29) het volgende toptalent van Marokkaanse afkomst, dat het PSV-publiek gegarandeerd op de banken zou gaan krijgen. Dat was ruim twaalf jaar geleden en zoals iedereen weet: het liep anders. Veel pech, een legio aan slechte keuzes en veertien clubs later is de middenvelder terug in Eindhoven, maar nu om een contract af dwingen bij FC Eindhoven.