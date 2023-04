Op zorgeloos avondje verschaft FC Eindhoven zich lucht in de strijd om play-offs

Drie punten, iets anders telde er vrijdagavond niet voor FC Eindhoven. Binnen 24 minuten was de broodnodige zege al zo goed als binnen tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht, dat nimmer een vuist kon maken (2-0 winst). Ook belangrijk: in de race om play-offdeelname is minimaal één naaste belager zo goed als afgeschud.

FC Eindhoven moet in de slotfase van de competitie - nu nog drie duels te spelen - alle concurrenten onder zich zien te houden, om zeker te zijn van een plek in de top acht en dus play-offdeelname. Voor de aftrap stonden ADO Den Haag, De Graafschap en Telstar op vijf punten. Omdat ADO vrijdag gelijk speelde tegen Helmond Sport (2-2) bedraagt het gat met Eindhoven nu zeven punten en dat is alleen theoretisch nog overbrugbaar.

Telstar won wel, uit bij FC Den Bosch (0-1), en blijft dus op vijf punten. De Graafschap komt zaterdag pas in actie en gaat dan op bezoek bij Willem II. FC Eindhoven steeg vrijdag in ieder geval tijdelijk van plek acht naar zes, want NAC Breda speelt zaterdag pas (Roda JC-thuis) en VVV-Venlo verloor van Jong Ajax (0-1).

Zware restant competitie

FC Eindhoven moest eigenlijk winnen van Jong FC Utrecht, om zichzelf wat ruimte te verschaffen gezien het zware restant van de competitie. Na het altijd taaie Roda JC volgende week (uit) spelen de blauw-witten nog de derby tegen Helmond Sport (thuis) en Jong PSV (uit).

In het heenduel kreeg FC Eindhoven de Utrechters pas in de slotfase op de knieën (0-1 winst). Vrijdag was er direct sprake van eenrichtingsverkeer en in tegenstelling tot het thuisduel met NAC Breda van vorige week (1-2 verlies) liepen de blauw-witten nu wél redelijk rap uit naar een 2-0 voorsprong.

Ongehinderd binnenwerken

Charles Andreas-Brym omzeilde al in de openingsfase tot tweemaal toe slim de buitenspelval. De eerste keer leverde een intikker op van Naoufal Bannis, 1-0. De scoreverdubbeling vond plaats in minuut 24, kort nadat Pjotr Kestens een grote kans liet liggen, werkte Brym ongehinderd binnen uit een hoekschop: 2-0.

In de tweede helft was het behoorlijk gezapig wat FC Eindhoven liet zien en Jong FC Utrecht was nauwelijks bij machte om écht een vuist te maken. Brian De Keersmaecker was nog het dichtst bij, hij raakte uit een hoekschop de paal met een inzet met de heup.