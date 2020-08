Openingsbod NAC op Kaj de Rooij afgewezen door FC Eindhoven: ‘We liggen echt heel ver uit elkaar’

Een transfer van Kaj de Rooij (19) naar NAC is allerminst een zekerheidje. Het openingsbod dat de Bredanaren vrijdag neerlegden bij FC Eindhoven, is afgewezen. Het verschil tussen vraag en aanbod is momenteel enorm en bovendien hebben de Eindhovenaren door de toenemende belangstelling in het talent geen haast.

,,We liggen wel echt heel ver uit elkaar. We zijn er nog lang niet uit”, stelt technisch manager Marc Scheepers, die namens FC Eindhoven de onderhandelingen voert met geïnteresseerde partijen. ,,Zowel het bod van PSV als dat van NAC hebben we niet geaccepteerd. Ze zullen met meer moeten komen.”

Volgens ingevoerde bronnen heeft NAC wel ietsje meer geboden dan PSV eerder deze maand, maar bij FC Eindhoven denken ze aan een nog veel hoger bedrag. De eerste aanbieding van NAC zou naar verluidt rond de twee ton liggen. De vraagprijs van de Eindhovenaren betreft in ieder geval meer dan de vier ton die momenteel in de media circuleert.

Beetje vreemd

BN DeStem meldde maandagochtend dat De Rooij al persoonlijk rond is met NAC, over een contract van drie jaar. Scheepers heeft het ook gelezen. ,,Daar weet ik niets van. Maar stel het klopt dan vinden we dat wel een beetje vreemd”, aldus de technische man, die benadrukt dat FC Eindhoven nog tot 2022 grip heeft op De Rooij (contract tot 2021, eenzijdige optie voor de club om met een jaar te verlengen).

,,We gaan De Rooij niet weggeven”, benadrukt Scheepers. ,,Sommige clubs denken hier een talent voor een appel en een ei op te kunnen halen, maar zo is het niet. FC Eindhoven is geen doorgeefluik. We horen dat verschillende clubs interesse hebben in De Rooij en gaan gewoon wachten.”