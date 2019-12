Opgebloeide Rai Vloet treft oud-club FC Eindhoven: ‘Nieuws over vriend Memphis verpestte mijn dag’

Het nieuws kwam maandagochtend hard binnen, ook in het spelershome van Excelsior: Mark van Bommel ontslagen bij PSV. Het rood-witte hart van Rai Vloet (24) sloeg ervan over. ,,Dat had ik niet verwacht”, zei Vloet, die zondagavond nog erger was geschrokken van het bericht over zijn vriend en oud-ploeggenoot Memphis Depay. De Oranje-spits heeft een kruisbandblessure opgelopen. ,,Dat nieuws raakte me nóg meer. Dat heeft echt mijn hele dag verpest.”