Opnieuw duikelt FC Eindhoven in de slotfase: periodetitel ver weg na gelijkspel

Een flinke knauw voor de Eindhovense periodeambities. Door het gelijkspel voor de interlandperiode tegen Roda JC (3-3) had het de eerste periodetitel al niet meer in eigen hand. Door het puntenverlies tegen FC Dordrecht is de titel ver weg: Heracles Almelo gaat met nog één duel te gaan aan kop met drie punten meer en een beter doelsaldo.

Telraam stond klaar

23 doelpunten scoorde FC Eindhoven in de laatste vier thuisduels met FC Dordrecht, dus vrijdagavond stond het telraam her en der klaar. Het werd echter een ander editie: de blauw-witten hadden de bal, maar kwamen moeilijk tot kansen tegen een compact en teruggetrokken Dordrecht. dat ook met veel overtredingen de Eindhovense opbouw verstoorde

Toch had Evan Rottier er voor de pauze wel eentje mogen maken voor FC Eindhoven. De spits vergat vlak voor de thee een bal breed van Jasper Dahlhaus binnen te lopen en deed eerder te weinig met een lage voorzet op maat van gelegenheidsback Cas Faber. Laatstgenoemde startte voor het eerst sinds 2019 in de basis vanwege personele problemen rechts achterin.

In de tweede helft viel de 1-0 dan toch en daar lag een geweldige steekpass van Pieter Bogaers aan ten grondslag. Dahlhaus stond ineens oog in oog met Dordrecht-sluitpost Liam Bossin en schoof de bal beheerst onder de uitkomende goalie door: 1-0.

Blauw-witten ontsnappen

Kort voor de 1-0 kreeg Dordrecht ineens een levensgrote kans via Jaymillio Pinas, die de bal na Eindhovens balverlies op het middenveld in alle vrijheid naast het doel werkte. Iets na de 1-0 werd de 1-1 van Toine van Huizen afgekeurd wegens buitenspel.

De Eindhovenaren ontsnapten meermaals tegen Dordrecht, dat voor rust al de buitenkant van de paal trof en na de 1-0 veel in de aanval was. Er kwamen hachelijke situaties: Boubakar Camara werkte de bal van heel dichtbij over een leeg Eindhovens doel. De druk werd groter en in blessuretijd viel alsnog de 1-1: Samuele Longo kopte raak uit een hoekschop. Vanuit FC Eindhoven werd er fel geprotesteerd, want was die corner wel een corner?